Британские депутаты и премьер-министр Лиз Трасс приняли присягу на верность новому королю Великобритании Карлу III на специальной сессии парламента.

Об этом сообщает BBC.

Открыл заседание спикер палаты общин сэр Линдси Хойл, который первым принял присягу.

Лиз Трасс была среди тех, кто принял обет, произнеся слова: "Я клянусь всемогущим Богом, что буду верна Его Величеству королю Карлу, его наследникам и преемникам, по закону, да поможет мне Бог".

Депутаты собираются второй день подряд, чтобы почтить память покойной королевы Елизаветы II. Это последний раз, когда парламент будет заседать, пока не закончится период национального траура после государственных похорон королевы.

Напомним, ранее министры правительства посетили Совет престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце, где Карла официально провозгласили королем. После восхождения на трон Карл III произнес клятву на верность Великобритании.

Принц Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В возрасте трёх лет и трёх месяцев (в феврале 1952 года) он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II.