После восхождения на трон короля Великобритании Чарльза III новый монарх вышел к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце. С Библией в руках он произнес клятву на верность королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Об этом сообщает ВВС.

Затем он подписал документ, удостоверяющий его клятву. Свидетелями, также подписавшими документ, стали принц Уэльский Уильям (наследник престола) и королева-консорт Камилла. Далее свои подписи поставили лорд-канцлер, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и другие официальные лица королевства.

Отметим, Совет престолонаследия, который провозгласил принца Чарльза новым королем Британии, сегодня собрался в Сент-Джеймском дворце в Лондоне впервые за 70 лет и впервые в истории его заседание транслировали по телевидению.

Напомним, Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она была самым долго сидевшим на троне и старейшим монархом в британской истории.

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