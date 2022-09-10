В субботу, 10 сентября, Карл III, который стал главой британской монархии после смерти королевы Елизаветы II, официально провозглашен королем Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

Принц Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В возрасте трёх лет и трёх месяцев (в феврале 1952 года) он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II.

После смерти королевы Елизаветы II её сын стал также королем еще 14 государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу (таково полное имя наследника) сейчас 73 года.

Напомним, церемония проходила в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.

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