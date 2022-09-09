Принц Чарльз, который стал главой британской монархии после смерти королевы Елизаветы II, будет провозглашен королем в субботу, 10 сентября.

Об этом сообщает BBC.

Церемония пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.

На собрании объявят о смерти королевы Елизаветы II и зачитают традиционное обращение. Затем король, который взял себе имя Чарльз III, посетит вторую встречу с этой группой, где он провозгласит свое первое заявление и принесет клятву сохранить Церковь Шотландии.

После этого Чарльза III официально объявят новым королем, а с площадок по всему городу прозвучат пушечные залпы.

Приспущенные в связи с общенациональным трауром из-за смерти королевы флаги поднимут на сутки, начиная с 13:00 субботы по местному времени, чтобы отметить провозглашение короля, а затем их снова опустят.

Принц Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В возрасте трёх лет и трёх месяцев (в феврале 1952 года) он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II.

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