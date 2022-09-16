Совет штата Техас по вопросам помилования отказал афроамериканцу Джорджу Флойду, погибшему от рук полицейского, в посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года.

Об этом сообщает издание Texas Tribune.

В то время Флойд был обвинен в продаже кокаина, признал свою вину и провел в тюрьме десять месяцев.

В Совете по вопросам помилования не объяснили причин отказа, но отметили, что адвокат сможет вновь подать прошение о посмертном помиловании через два года.

Известно, что Совет и раньше отзывал рекомендацию о посмертном помиловании Флойда со ссылкой на процедурные ошибки и несовпадения с правилами совета.

Напомним, убийство чернокожего Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты против расизма под лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных важны") и беспорядки по всей территории США и в Европе, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

Мы писали о том, что Шовин признал вину в нарушении гражданских прав Флойда еще в декабре 2021 года. Также он подавал прошение об апелляции.

Однако в июле 2022 года Шовин был дополнительно приговорен более чем к 20 годам тюрьмы за нарушение гражданских прав Флойда.