Бывший американский полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен более чем к 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Шовин уже отбывает тюремный срок в размере 22,5 года, после того как в апреле 2021 года власти штата Миннесота признали его виновным в убийстве второй и третьей степени.

На федеральном судебном процессе по делу о нарушении гражданских прав Флойда сторона обвинения требовала приговорить Шовина к 25 годам тюрьмы. Судья приговорил экс-полицейского к 252 месяцам лишения свободы, причем вычел из них семь месяцев, которые Шовин уже отбыл.

Оба приговора будут исполняться одновременно.

Как писала "Страна", Шовин признал вину в нарушении гражданских прав Флойда еще в декабре 2021 года. Также он подавал прошение об апелляции.

Убийство чернокожего Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США и в Европе, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.