Разъяснение "военкома" о мобилизации в Крыму опубликовал "советник главы" полуострова Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Выезд из Крыма не запрещен, но все получившие повестки должны незамедлительно явиться в "военкоматы". А те, кто выезжает хотя бы на несколько дней, должны становиться на учет в "военкомате" места пребывания и сообщать о своем выезде в "военкомат" по месту регистрации.

И все военнообязанные, приехавшие в Крым, должны регистрироваться в ближайшем "военкомате".

По данным украинской разведки, повестки на 300 тысяч человек для мобилизации в России были напечатаны и подписаны еще до того, как появился указ о мобилизации.

Между тем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".