Военный комиссар Москвы подписал приказ о частичной мобилизации жителей столицы РФ.

Фото приказа публикуют российские СМИ.

На сегодняшний день в Москве запрета военнообязанным на выезд из города не было.

Напомним, несмотря на объявленную частичную мобилизацию, в России все еще нельзя называть войну в Украине войной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что в России начались дополнительные проверки мужчин при выезде за границу.

Также "Страна" сообщала, что в Генштабе России разъяснили детали мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".