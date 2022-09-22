Начались проблемы с выездом из России из-за "частичной" мобилизации.

Издание ВВС собрало информацию.

Издание сообщает, что мужчины вынуждены проходить дополнительные проверки при вылете из московских аэропортов, а также из Минеральных Вод и Екатеринбурга.

Сообщается, что мужчинам-владельцам биометрических паспортов не разрешают проходить через автоматические ворота, а вместо этого отправляют их на обычную проверку.

Там им задают вопросы о том, где и кем служил выезжающий пассажир, куда и зачем он едет, когда планирует вернуться, и другие. У тех, кто не служил, могут спросить о том, почему так получилось. После опроса мужчин все же пропускают через границу.

Есть проблемы и "на земле": очевидцы сообщают о том, что возле пункта пропуска "Верхний Ларс" образовалась большая очередь на выезд из России. Некоторые рассказывают, что им удалось проехать лишь 500 м за 8 часов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что российские телеграм-каналы публикуют фото и видео очередей мужчин в российских аэропортах и на сухопутных границах, которые образовались после объявления в РФ "частичной мобилизации".

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".