В России объявлена частичная мобилизация и форсирована подготовка к "референдумам" на подконтрольных территориях Украины.

По всем оценкам это приведет к эскалации на украинском военном театре действий и росту напряженности внутри самой России.

Возможные последствия этих решений российского руководства и реакцию Украины и ее западных союзников разбирала "Страна".

Готовые планы Москвы и ожидаемая реакция Киева

Настойчивые слухи о "референдумах" и мобилизации в России начали воплощаться в реальность. Путин объявил мобилизацию, а "голосование" на "референдумах" о присоединении захваченных украинских территорий к РФ начнется уже завтра.

Как считает бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, сценарий проведения "плебисцитов" готов был давно в Кремле.

"Ничего аврального нет, просто Кириенко (первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко - Ред.) доложил о "готовности к проведению "референдумов" и получил кивок "Делай". Давно готовились. Время пришло (ну как там считают)" - написал журналист в своем Телеграм-канале.

Ранее "Страна" сообщала, что в июле Кириенко совершил "турне" по подконтрольным Россией территориям с предполагаемой целью подготовки к "референдуму", однако тогда Кремль поставил процесс на паузу. Как писали российские СМИ, "референдумы" отложили до момента, когда российские войска выйдут на границы Донецкой области.

Этого до сих пор не произошло (наоборот - украинские войска освободили часть Донецкой области в районе Святогорска).

Что, скорее всего, связано с серьезными неудачами российской армии в Харьковской области, которые нужно было срочно как-то купировать и "сбить" негативный эффект. Или, по крайней мере, попытаться это сделать. В военном плане - через мобилизацию, в информационно-политическом - через "референдумы".

Как предполагает близкий к Кремлю политолог Сергей Марков, наиболее вероятно события теперь пойдут по такому сценарию:

23-27 сентября пройдут "референдумы";

28 - 29 сентября состоится подсчет "голосов" и оглашение "результатов";

29 сентября прозвучит обращение "властей" неподконтрольных территорий к президенту России и к российскому парламенту с просьбой принять в состав России;

30 сентября и 1 октября состоятся голосования Государственной Думы РФ и Совета Федерации и документ о "принятии" подпишет президент Путин.

То есть темп, схожий с оформлением аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году, когда управились за четыре дня.

Реакция Киева на происходящее в РФ была ожидаемо жесткой.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал новости из России "наивным шантажом угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми". Он считает, что Кремль вернулся к идее организации "голосований" из-за "страха разгрома" на поле боя.

"Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал Ермак в своем Телеграм-канале.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Твиттере назвал предполагаемые "референдумы" "бутафорскими". "Россия была и остается агрессором, незаконно оккупировавшим часть украинской земли. Украина имеет полное право освободить свои территории и будет продолжать освобождать их, что бы ни говорила Россия", - заявил министр.

То есть представители украинской власти единодушны в том, что аннексия не поменяет ничего, и ВСУ и далее будут наступать.

Одновременно попытку Москвы организовать и провести "референдумы" на оккупированной территории также осудили США, Германия, Франции, Турции, а также НАТО.

Зачем Россия идет на "референдумы"

В принципе никто в России не сомневается, что назначение "референдумов" с прямо-таки ожидаемым результатом, а также законы, продвигающие общество в сторону мобилизации - это шаг к эскалации. По мнению политолога Маркова, российский президент так отреагировал на принуждение к миру со стороны Запада на фоне успеха украинского наступления.

"Путин принял вызов Байдена и Макрона и Шольца и готов к эскалации", - написал Марков в своем Телеграм-канале.

Российский политолог, специалист по международным отношениям Александр Баунов написал в своем Телеграм-канале, что принятие новых законов в отношении мобилизации вместе с готовящейся аннексией позволяет российскому руководству перевести войну с Украиной на качественно новый уровень.

"Переход иностранными войсками российский границы, где бы она ни проходила, безусловно дает Путину формальное право и как бы моральное оправдание, перекрестить спецоперацию в войну и перейти к мобилизационным мерам, бить по тем украинским объектам, по которым не решались, и даже несколько менее абстрактно грозить ядерным оружием", - считает эксперт.

По его мнению, Путин действует на свой страх и риск, не имея вопреки некоторым подозрениям, поддержки со стороны Китая и других ключевых членов ШОС.

Как считает Баунов, российский президент "получил от незападных стран сигнал заканчивать как можно скорее, и перестать говорить от имени всего не Запада, замарывая его своей слабостью и некомпетентностью".

"Тот факт, что у Китая к России есть вопросы, редко выходит в публичное пространство, но там вышел. И явно по инициативе Китая. Со стороны же среднеазиатских союзников Путин увидел снижение пиетета. Вот все это для того, чтобы закончить как можно скорее, зафиксировав прибыли и убытки. А уж если не закончится, переложить за это вину на других, и превратить собственное вторжение в оборонительную войну, в надежде, что такая будет казаться гражданам легитимнее и развяжет руки для любых решений", - написал Баунов.

Не исключено, что, аннексируя новые украинские территории, Кремль как бы фиксирует российские претензии на них, которые сохранятся вне зависимости от дальнейшего хода военных действий.

"Несомненно мы видим попытку разнообразного шантажа Киева и Запада мобилизацией и ядерным оружием, но не только. Военная ситуация может продолжиться ухудшаться для Москвы, однако аннексией Россия закрепит свои претензии на эти территории. И несмотря на победы Украины, они будут зафиксированы, по всей видимости, в официальных документах, а значит, к ним можно будет вернуться потом, при удобном моменте", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Кроме того, как он считает, официальная фиксация аннексии может служить своего рода страховкой для президента Путина: последующие руководители России не смогут выдвинуть обвинения против него, если не будут пересматривать эти территориальные приобретения (а, как утверждает, экс-президент Медведев, такие решения вспять не повернуть).

"Путин таким образом страхуется. Не осудив аннексию, нельзя осудить и Путина за эту войну. Однако только в том случае, если дело не дойдет до полного поражения России", - говорит Бортник.

Путин дал добро

Теперь об телеобращении российского президента. "Страна" уже подробно разобрала его здесь. Если вкратце, Путин подтвердил информацию о мобилизации, которая объявлена частичной и безотлагательной: фактически она началась уже сегодня.

Под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - отметил Путин.

Перед отправкой в военные части военные будут проходить дополнительное обучение с учетом опыта "спецоперации". Все мобилизованные будут получать выплаты, положенные контрактникам.

Необходимость мобилизации Путин обосновал тем, что РФ якобы противостоит "всей военной машине коллективного Запада".

В очередной раз российский лидер уточнил цель "спецоперации" - "освобождение Донбасса". По его словам, "ЛНР" освобождена полностью, "ДНР" - частично".

Также президент РФ поручил обеспечить безопасность "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях и заявил, что это "исторические земли Новороссии".

"Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - заявил президент РФ.

Для защиты аннексированных территорий, когда их признают "своими", Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие.

"При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Подробнее о цифрах мобилизации рассказал в своем интервью, показанном сразу после путинского обращения, министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, планируется призвать 300 тысяч резервистов, необходимых, прежде всего, для "закрепления" 1000-километровой линии фронта. То есть, для обороны. Впрочем, официальная цифра по плану мобилизации засекречена. Поэтому не исключено, что призовут и более 300 тысяч человек. Главный ограничитель здесь способность военной машины и российского госаппарата не столько призвать сотни тысяч людей (в масштабах России это не такая уж большая цифра), сколько обучить и вооружить их, а также найти соответствующее количество офицеров.

Наступление или консервация

Видимо, предвосхищая неоднозначную реакцию общества, российское руководство попыталось смягчить ситуацию. Спикеры власти делают упор на частичном характере мобилизации, под которую точно не попадают студенты, а у призывников-срочников служба продолжится "на территории Российской Федерации". Это можно понять двояко: вроде бы пообещали на войну в Украину их не отправлять, но, с другой стороны, после аннексии "российской", по мнению Москвы, будет считаться и часть Украины, затрагиваемая военными действиями.

Кроме того, отсрочку получат работники предприятий ВПК "на период работы в этих организациях".

Плюс из России пока еще можно свободно выехать, чем, кстати, многие решили воспользоваться, судя по раскупленным авиабилетам и очередям на границах. В Украине, напомню, после объявления военного положения выезд за пределы страны мужчинам призывного возраста был сразу строго ограничен.

Насколько такие меры предосторожности сработают, посмотрим. Во всяком случае, российские оппозиционеры и часть западных аналитиков предрекают серьезное недовольство в обществе. Хотя вчерашние акции протеста против мобилизации, к которым призвала оппозиция, оказались не более многочисленными, чем в феврале против начала войны.

Со своей стороны Украина и поддерживающий ее Запад показывают (по крайней мере публично), что они не испугались этой эскалации и готовы на нее ответить.

При этом, естественно, если Россия действительно направит на фронт дополнительно сотни тысяч солдат это будет новая ситуация для Украны и ее западных союзников, которая потребует от них конкретных действий. В том числе, возможно, увеличения темпов мобилизации в Украине и расширения поставок оружия с Запада.

"Западные союзники, предполагаю, усилят финансовую и военно-техническую помощь Киеву, несмотря на мобилизацию и "референдумы". Украина же будет пытаться наступать дальше, даже несмотря на шантаж ядерным оружием. А дальше - либо даже нынешние меры России не помогут, и она признает поражение, либо ситуация "законсервируется", и начнется война на истощение. А дальше - у кого экономика крепче, запасов оружия больше, и общества выносливее", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

В тоже время, источник в дипломатических кругах полагает, что ситуация еще может "вырулить" на некий переговорный трек.

"Обратите внимание на очень показательный масштабный обмен пленными, который произошел вчера, как раз в день мобилизации. Еще недавно никто не верил, что такое вообще возможно. Россияне грозились судить "азовцев", а иностранцев вообще приговорили к смертной казни. И тут их обменяли. Причем на Медведчука. Это показывает, что за ширмой внешней эскалации, которую мы сейчас наблюдаем на фоне мобилизации и "референдумов", идут и какие-то подковерные процессы. О которых не говорят широкой общественности. Потому на 100% нельзя исключать вариант, при котором эскалацию доведут до некой крайней точки, а затем отступят на полшага назад и о чем-то договорятся", - говорит источник.