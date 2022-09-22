Германия может принять россиян, бегущих от "частичной" мобилизации, – за это высказалась глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Дезертиры, которым грозят серьезные репрессии, как правило, могут получить международную защиту в Германии", - сказала Фезер.

"Любой, кто мужественно противостоит режиму Путина и тем самым подвергается большой опасности, может подать прошение о предоставлении убежища по причине политического преследования", - подчеркнула Фезер.

Германия приняла около миллиона украинцев, спасающихся от российского вторжения, но также приветствует и российских диссидентов.

По словам Фезер, 438 россиян, в том числе журналисты, получили защиту в Германии по ускоренной процедуре.

Напомним, ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз должен пускать всех, кому необходимо убежище. Страны ЕС "рассмотрят возможность выдачи гуманитарных виз" лицам, которые хотят избежать частичной мобилизации в РФ.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".