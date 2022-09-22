Шольц заявил, что конфликт в Украине не должен перерасти в эскалацию между РФ и НАТО
Конфликт в Украине не должен перерасти в эскалацию между Россией и Североатлантическим Альянсом. Разговоры о применении ядерного оружия являются неприемлемыми.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецкого телеканала ARD.
"Германия всегда всесторонне поддерживала Украину, но в то же время следила за тем, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал Шольц.
Напомним, о возможности применения ядерного оружия вчера заявлял российский президент Путин, говоря о реакции на "угрозы территориальной целостности РФ".
Его слова прозвучали в контексте проведения "референдумов" на захваченных землях Украины. Которые Россия намерена включить в свой состав.
Таким образом, в теории РФ может применить ядерное оружие в случае украинских попыток вернуть эти территории военным путем.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что так может произойти.
Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.
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