Конфликт в Украине не должен перерасти в эскалацию между Россией и Североатлантическим Альянсом. Разговоры о применении ядерного оружия являются неприемлемыми.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецкого телеканала ARD.

"Германия всегда всесторонне поддерживала Украину, но в то же время следила за тем, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал Шольц.

Напомним, о возможности применения ядерного оружия вчера заявлял российский президент Путин, говоря о реакции на "угрозы территориальной целостности РФ".

Его слова прозвучали в контексте проведения "референдумов" на захваченных землях Украины. Которые Россия намерена включить в свой состав.

Таким образом, в теории РФ может применить ядерное оружие в случае украинских попыток вернуть эти территории военным путем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что так может произойти.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".