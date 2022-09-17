Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но не будет предпринимать односторонних шагов, которые привели бы к эскалации.

Об этом заявил в интервью радиостанции "Дойчландфунк" канцлер Олаф Шольц.

"Мы поддерживаем украинцев в их борьбе за целостность и суверенитет. И это означает, что мы не обозначаем цели украинцев сами. Для меня важно, чтобы не создавалось впечатление, будто когда-либо будут переговоры в обход украинцев, их парламента и президента", - сказал Шольц.

При этом, канцлер заявил, что не должно быть эскалации между Россией и НАТО.

Кроме того, Олаф Шольц сказал, что его разговоры с Владимиром Путиным проходят всегда в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах.

Ранее мы писали, что после успехов украинской армии на Шольца все больше давят по вопросу оружия для Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.