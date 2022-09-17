После нескольких недель колебаний правительство Германии удовлетворило запрос Украины на 18 артиллерийских самоходных комплексов RCH-155 общей стоимостью 216 млн евро.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Как заявил посол Украины Андрей Мельник, федеральное правительство одобрило экспорт и финансирование оружия.

"Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно следовать этому пути", - сказал Мельник, часто критиковавший Германию за недостаточную помощь Украине.

Согласно украинской информации, производитель вооружения Krauss-Maffei Wegmann (KMW) хотел начать производство только тогда, когда от федерального правительства поступил четкий сигнал о том, что оружие можно экспортировать в Украину. Теперь такой сигнал получен.

Как писала "Страна", Германия поставит Украине еще две системы РСЗО MARS и 50 бронемашин.

Также Германия передала Украине четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, всего их уже 24.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.