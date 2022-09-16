Глава МИД Украины раскритиковал правительство Германии за то, что оно продолжает воздерживаться от поставок в его страну боевых танков и бронетранспортеров.

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Недавно обещанные бронетранспортеры "Динго" - это "не то, что нам больше всего нужно", - сказал Дмитрий Кулеба.

Для него загадка, почему Германия поставляет ракеты и технику, в то время как украинское правительство просит танки.

Федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт вчера объявила о дальнейших поставках оружия, в том числе еще двух реактивных артиллерийских систем Mars II в дополнение к Dingo.

Тем временем, пишет издание, Украина уже несколько недель требует поставки немецких боевых машин пехоты Marder и танка Leopard II, но федеральное правительство отказывается это сделать.

Напомним, Кулеба уже обвинял ФРГ в игнорировании просьб о поставках танков и БМП. "Почему боится Берлин, а Киев - нет?" - заявлял он.

Сегодня стало известно, что Греция передаст Украине дополнительные БМП советской разработки в обмен на немецкие.

Ранее издание Bloomberg предположило, что между странами Запада существует неофициальная договоренность не поставлять Украине танки.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.