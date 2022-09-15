Между странами Запада существует неофициальная договоренность не поставлять Украине танки.

Об этом пишет Bloomberg.

"Киев просил "Леопарды" и "Мардеры" с марта, и на этой неделе Кулеба повторил эту просьбу в своем твите.

Но Берлин до сих пор отклоняет эти просьбы - даже несмотря на то, что он поставил многие виды другого оборудования, включая специализированные зенитные танки "Гепарды".

Официальное оправдание, данное канцлером Олафом Шольцем, состоит в том, что Германия не может и не будет делать ничего, что не было бы согласовано со своими союзниками по НАТО и ЕС.

"И действительно, ни одна из этих стран-партнеров еще не прислала боевые танки западного производства (в отличие от советских). Германия, намекает Шольц, не хочет делать что-то первой, чтобы не оказаться втянутой в конфликт или быть обвиненной в его эскалации", – пишет издание.

Запрет на западные танки для Украины признал лидер социал-демократов Германии, сообщает Die Zeit.

"Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца", – сказал глава СДПГ Ларс Клингбейл в Ольденбурге.

Напомним, ранее мы рассказывали, что после успешного украинского наступления в Харьковской области в Германии и за ее пределами растет политическое давление на канцлера Олафа Шольца для предоставления Украине тяжелого вооружения немецкого производства, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, БМП Marder и БТР Fuchs из наличия или с хранения.

Также недавно министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отказала Украине в поставке боевых танков. При этом США ведут переговоры со своими союзниками о поставках в Украину современных танков.

Ранее мы писали, что министр обороны Алексей Резников говорил, что на Западе еще не приняли решения по поставкам Украине натовских танков и самолетов.

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