После успешного украинского наступления в Харьковской области в Германии и за ее пределами растет политическое давление на канцлера Олафа Шольца для предоставления Украине тяжелого вооружения немецкого производства, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, БМП Marder и БТР Fuchs из наличия или с хранения.

Об этом пишет Bild.

На данный момент за это выступает уже большая часть членов германского правительства.

Также Bild пишет, что на прошлой неделе Госдеп США направил соответствующую устную ноту в министерство иностранных дел ФРГ и копию в канцелярию канцлера.

В ноте госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что США будут приветствовать, если Германия поставит основные танки и бронетранспортеры в Украину.

Однако американские источники опровергают, что такое письмо отсылалось в МИД Германии.

"Новых просьб предоставить танки не было. В конечном итоге каждая страна сама решает, какую поддержку она оказывает Украине", - заявил изданию пресс-секретарь посольства США в Германии.

Напомним, сегодня стало известно, что Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS (аналог американских Хаймарсов) и 50 бронемашин Dingo.

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