Шольца вынуждают отправлять Украине больше вооружения после успехов ВСУ. Фото: wikipedia.org

После успешного украинского наступления в Харьковской области в Германии и за ее пределами растет политическое давление на канцлера Олафа Шольца для предоставления Украине тяжелого вооружения немецкого производства, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, БМП Marder и БТР Fuchs из наличия или с хранения.

Об этом пишет Bild.

На данный момент за это выступает уже большая часть членов германского правительства.

Также Bild пишет, что на прошлой неделе Госдеп США направил соответствующую устную ноту в министерство иностранных дел ФРГ и копию в канцелярию канцлера.

В ноте госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что США будут приветствовать, если Германия поставит основные танки и бронетранспортеры в Украину.

Однако американские источники опровергают, что такое письмо отсылалось в МИД Германии.

"Новых просьб предоставить танки не было. В конечном итоге каждая страна сама решает, какую поддержку она оказывает Украине", - заявил изданию пресс-секретарь посольства США в Германии.

Издание Bild пишет о том, что после успешного украинского наступления в Харьковской области в Германии и за ее пределами растет политическое давление на канцлера Олафа Шольца для предоставления Украине тяжелого вооружения немецкого производства

Напомним, сегодня стало известно, что Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS (аналог американских Хаймарсов) и 50 бронемашин Dingo.

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