Украина получит дополнительные БМП из Греции.

Об этом сообщает Die Zeit.

По его информации, правительство Германии договорилось с Грецией о новом круговом обмене. Греция поставит Украине 40 боевых машин пехоты БМП-1 советской разработки. Взамен Афины получат 40 БМП Marder из Германии из промышленных запасов.

Об этом договорились министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) и ее греческий коллега Николаос Панайотопулос. Когда будет подписано межправительственное соглашение, немедленно начнется его реализация.

Напомним, ранее издание Bloomberg предположило, что между странами Запада существует неофициальная договоренность не поставлять Украине танки.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

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