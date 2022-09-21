В России планируют митинги не только против мобилизации, но и в поддержку решения Владимира Путина признать "референдумы" на подконтрольных РФ территориях Украины и включить их в состав России.

Так, общественное движение "Народный фронт" 23 сентября в 17:00 созывает митинг на Манежной площади под названием "Своих не бросаем".

Митинг состоится в день начала "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях. На митинге выступят такие артисты, как Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр, Shaman и другие.

Ранее "Страна" писала, что в России расширяются протесты против объявленной частичной мобилизации. Полиция задерживает участников. Так, в Новосибирске, где прошел антимобилизационный митинг, полиция задержала мужчину, который заявил, что "не хочет умирать за силовиков и президента".

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент ФР Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".