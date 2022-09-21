Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что их страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.

Об этом Каллас сказала в интервью телеканалу CNN.

"Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны", - сказала она.

Отметим, что ранее в Латвии также заявили, что не будут выдавать визы гражданам России, которые бегут от мобилизации.

Также мы сообщали, что в РФ после объявления частичной мобилизации раскупили все авиабилеты на ближайшие зарубежные рейсы.

"Страна" подробно писала о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".