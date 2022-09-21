Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые бегут от мобилизации.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Он объяснил такое решение соображениям безопасности.

"На самом деле, если бы страны ЕС приняли противоположное решение и начали бы давать не только визы, но и временное убежище тем россиянам, кто хочет избежать мобилизации и членам их семей, то это могло бы нанести серьёзный удар по мобилизационным планам РФ. Да и в целом по экономике, так как из страны могли бы уехать сотни тысяч, а то и миллионы работоспособных мужчин призывного возраста. Но, как видим, в Латвии рассудили иначе. Вероятно, там думают, что таким образом стимулируют россиян выходить на акции протеста, вместо того, чтобы бежать в Европу", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали, что в РФ обещают дополнительно не ограничивать выезд мужчин, но покидать страну запретят с момента получения повестки.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".