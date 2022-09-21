Один из главных вопросов, который сейчас обсуждается в России после объявления частичной мобилизации - закроют ли границы для военнообязанных, как это произошло в Украине.

В российском законе о мобилизации такая норма есть. Там говорится, что гражданам, состоящим на воинском учете, "с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас".

В тоже время глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что "дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено".

При этом, член Совета по правам человека при Путине Кирилл Кабанов заявил, что запрет на выезд с места жительства будет касаться только тех, кто уже получил повестку (с момента ее получения).

В "Российских железных дорогах" заявляют, что продают билеты без ограничений, и не требуют от мужчин призывного возраста справок из военкомата.

Однако сегодня ряд телеграм-каналов сообщил о сбоях в работе сайта РЖД, которые связывали с высокой нагрузкой на ресурсы - и о том, что билеты на поезда международного сообщения, в частности, в Ереван и Стамбул, невозможно купить.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".