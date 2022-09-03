Власти РФ поручили РЖД найти среди своих гражданских работников 10 тысяч добровольцев на краткосрочный контракт на войну в Украину. Им обещают платить до 300 тысяч рублей в месяц (около 184 тысяч гривен - Ред.), а также единоразовые выдать по 200 тысяч рублей (около 122,5 тысяч грн - Ред.) при заключении контракта.

Документ, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин установил квоту для корпораций по направлению желающих работников на войну, опубликовал в Facebook руководитель российской правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов.

В нем указано, что представителей РЖД должны с сотрудниками "информационно-разъяснительную работу" об участии в войне, а если среди них будут желающие - направить в военкоматы список с их данными. После этого железнодорожников вызовут для заключения контракта.

Контракт заключается на шесть месяцев. При этом для сотрудникам РЖД предложат два варианта - военная служба на передовой и контракт добровольца со службой в тылу в отрядах охраны объектов и техники. Те, кто отправится на передовую, могут получать ежемесячную зарплату 300 тысяч рублей, а также бонусы от 150 тысяч до 180 тысяч рублей (92 - 110 тысяч грн), за службу в тылу будут платить 200 тысяч рублей в месяц с теми же бонусами.

Также говорится, что после прохождения службы сотруднику выплатят еще один оклад и дадут удостоверение участника боевых действий, предполагающее льготы.

"Никого не принуждать, разговаривать аккуратно, но и не отговаривать", - говорится в документе.

Отметим, о том, что РЖД получили разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт", в вечерней сводке сообщал Генштаб ВСУ.

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