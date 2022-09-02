Российская армия с начала вторжения испытывает кадровый голод, поэтому не может отправить воевать в Украину более 300-350 тысяч солдат.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, у России есть мощный контингент в Сирии. Россия располагает разветвленной сетью военных баз на территории бывшего Советского Союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане", - сказал он.

По словам Скибицкого, именно поэтому Россия может направить в Украину 300-350 тысяч военных.

Он добавил, что в марте-апреле российское военное руководство решило привлекать к боевым действиям только контрактников. Однако, "когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в РФ стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы".

Напомним, вчера РФ начала масштабные военные учения вместе с КНР и странами ОДКБ. Как было заявлено, участие примут 50 тысяч военных.

Британская разведка сегодня заявила, что в учениях будет задействовано около 15 000 личного состава, а не 50 000.