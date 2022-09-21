Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что контроль над Белогоровкой (единственное подконтрольное Украине село Луганской области) не означает контрнаступления на Луганщину.

"Судьба луганского контрнаступления продолжает зависеть от освобождения Донецкого Лимана", - сообщил он.

Ранее мы писали, что американский Институт изучения войны опубликовал карты боевых действий в Украине. Сообщается, что украинские силы, вероятно, продолжают ограниченные и локальные наступательные операции через реку Оскол и на линии Лиман-Ямполь-Белогоровка.

Кроме того, по словам Алексея Арестовича, на востоке Харьковской области и на севере Донбасса сейчас гонка, что произойдет раньше: ВСУ расширят плацдарм на левому берегу реки Оскол и возьмут Лиман или россияне создадут там линию обороны.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".