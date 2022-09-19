ВСУ освободили Белогоровку в Луганской области, которая раньше неоднократно переходила к армии РФ из-под контроля украинских войск.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что населенный пункт на сегодняшний день полностью зачищен и перешел под контроль ВСУ.

Гайдай также подтвердил, что в Луганском направлении продолжаются тяжелые бои. И заверил, что не хотел бы обнадеживать украинцев быстрым контрнаступлением ВСУ, потому что наступление на Донбассе будет еще сложнее из-за отсутствия эффекта неожиданности.

По словам Гайдая, ситуация на фронте и в оккупированных городах Луганской области меняется. Несмотря на то, что Кременная по-прежнему оккупирована россиянами, населенный пункт может быть впоследствии освобожден так же, как Белогоровка.

Ранее Гайдай рассказал, что войска РФ сосредотачивают силы у Сватово, а на оккупированных территориях переносят "референдумы".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина освободит оккупированные Херсон и Бердянск.

Также он рассказал о планах вернуть Крым.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.