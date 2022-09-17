Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение в субботу, 17 сентября.

Он напомнил, что сегодня в Херсоне и Бердянске должны были бы отмечаться Дни города, но ныне они оккупированы.

Зеленский заявил, что Украина обязательно вернется в эти города.

"И нигде не останется этого зверства, рашизма", - заявил он.

Он заявил, что "рашисты" отличаются от фашистов лишь тем, что не делают из людей мыла и абажуров.

Он напомнил, что в разных городах и селах нашли места заключения и пыточные.

"Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли инструменты для пыток током", - заявил он.

Ситуация за прошлые сутки, по словам Зеленского, существенно не изменилась.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Украина уже продумала военные операции по освобождению всех оккупированных территорий. При этом ВСУ не должны терять инициативу, которую они приобрели при контрнаступлении.

Ранее мы писали, что журналист немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал сделанное в Изюме видео помещения, которое он называет пыточной. Сообщается, что людей пытали током и надевали на них противогазы.