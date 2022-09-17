Журналист немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал сделанное в Изюме видео помещения, которое он называет пыточной.

"Мужчина, который сидел здесь, рассказал нам: "Они подключали электроды и применяли электрошок. На меня также надевали противогаз", - сообщил Ронцхаймер.

Видео, судя по всему, сделано в тюрьме. Где она находится - не уточняется.

Напомним, в апреле прокуроры обнаружили в Буче под Киевом пыточную в подвале детского санатория.

Ранее мы писали, что, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, среди эксгумированных в Изюме тел 99% с признаками насильственной смерти.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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