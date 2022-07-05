Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Белогоровке под Лисичанском украинские военные отбили штурм противника.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, основные усилия противника сейчас направлены на выход к административным границам Луганской области.

Также он добавил, что россияне продолжают обстреливать регион и показал соответствующие фото.

О захвате Белогоровки россияне сообщили в воскресенье, после чего следовал ряд противоречивых заявлений о ее освобождении. О том, что ВСУ отбили атаку россиян в Белгоровке, вчера вечером также сообщал Генштаб ВСУ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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