Гибель "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко, которого взорвали на рабочем месте - результат внутренних разборок в "ЛНР".

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Начинаются внутренние разборки, была уничтожена "генпрокурора" так называемой "ЛНР". Я думаю, что это разборка между ним и гауляйтером Пасечником (т.н. "главой ЛНР" Леонидом Пасечником - Ред.)", - сказал Гайдай.

По его данным, накануне инцидента службы Пасечника задержали предпринимателей, которые имели отношение к Горенко, и пытались получить от них показания против "генпрокурора".

Отметим, что ранее похожую версию выдвинул и советник Офиса президента Михаил Подоляк. Еще одной версией украинских властей была "зачистка РФ свидетелей военных преступлений".

То есть, Украина не подтверждает своё отношение к организации взрыва в "генпрокуратуре ЛНР".

Напомним, что 16 сентября в Луганске в здании "генпрокуратуры ЛНР" прогремел взрыв. В результате погиб "генеральный прокурор ЛНР" Сергей Горенко и его "заместительница" Екатерина Стегленко.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.