Советник ОП Михаил Подоляк выдвинул две версии убийства "генпрокурора ЛНР" и его заместителя.

"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного бегства. Другая версия – зачистка РФ свидетелей военных преступлений. Следствие покажет", - написал Подоляк в Twitter.

Как видим, среди этих версий нет версии о спецоперации Украины. Судя по всему, это и будет официальная позиция украинской власти.

Напомним, что в Луганске в здании "генпрокуратуры ЛНР" сегодня прогремел взрыв. В результате погиб "генеральный прокурор ЛНР" Сергей Горенко и его "заместительница" Екатерина Стегленко.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.