Американский Институт изучения войны во вторник, 20 сентября, опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что украинские силы, вероятно, продолжают ограниченные и локальные наступательные операции через реку Оскол и на линии Лиман-Ямполь-Белогоровка.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института.

В сводке отмечается, что Денис Пушилин заявил, что бои продолжаются в Яровой в 20 км к северо-западу от Лимана, что подтверждает, что украинские войска, вероятно, продвинулись на восток от ранее захваченных позиций в Святогорске.

Кроме того, кадры с геолокацией подтверждают, что украинские войска отбили Белогоровку, расположенную вдоль границы Донецкой и Луганской областей и в 20 км от участка Лисичанск-Северодонецк, пишут эксперты организации.

Также Институт пишет, что российские войска продолжали наземные атаки южнее Бахмута.

Украинские силы, в свою очередь, продолжают наносить удары по российским военным, транспортным и тыловым объектам в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о текущей ситуации на фронте и вокруг Украины.