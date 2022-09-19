Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 19 сентября. По его данным, на территории Украины проводятся тренировки заключенных, прибывших для доукмоплектования подразделений РФ.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадала инфраструктура более 24 населённых пунктов, в том числе Северска, Краматорска, Серебрянки, Белогоровки и др.

На разных направлениях противник ведет обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – у Николаевки Черниговской области;

– у Николаевки Черниговской области; на Слобожанском направлении – у Ивашков, Гоптовки, Гурьева, Казачка, Казачьей Лопани, Кудеевки, Каменки, Стрелки, Глубокого, Купянска и Голубовки;

– у Ивашков, Гоптовки, Гурьева, Казачка, Казачьей Лопани, Кудеевки, Каменки, Стрелки, Глубокого, Купянска и Голубовки; на Краматорском направлении – в Святогорске, Райгородке, Серебрянке, Белогоровке, Сосновом, Николаевке, Богородичном, Пришибе и Григорьевке;

– в Святогорске, Райгородке, Серебрянке, Белогоровке, Сосновом, Николаевке, Богородичном, Пришибе и Григорьевке; на Бахмутском направлении – в Северске, Верхнекаменском, Раздоловке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Веселой Долине, Отрадовке, Веселом, Выемке, Николаевке Второй, Нью-Йорке, Александрополе, Юрьевке, Розовке, Зайцево и Яковлевке;

– в Северске, Верхнекаменском, Раздоловке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Веселой Долине, Отрадовке, Веселом, Выемке, Николаевке Второй, Нью-Йорке, Александрополе, Юрьевке, Розовке, Зайцево и Яковлевке; на Авдеевском направлении – в Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Константиновке, Авдеевке, Семеновке, Опросном, Карловке и Первомайском;

– в Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Константиновке, Авдеевке, Семеновке, Опросном, Карловке и Первомайском; на Новопавловском и Запорожском направлениях – в Угледаре, Большой Новоселке, Белогорье, Новоандреевке, Малых Щербаках, Пречистовке, Новомайорском, Мирном, Дорожнянке, Новом, Свободном Поле, Степном, Малой Токмачке, Новояковловке, Красном, Железнодорожном, Малиновке, Новополье и Времовке.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Под огнем оказались более 30 населенных пунктов. Среди них Снигиревка, Широкое, Благодатка, Нововознесенское, Сухой Пруд, Миролюбовка и Ольгино.

Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. Командование 58-й общевойсковой армии РФ провело собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении. По имеющейся информации, на нем обсуждали удержание занятых позиций и недопущение прорыва ВСУ в глубь оккупированной территории.

На полигоне вблизи города Торез оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1-го армейского корпуса, понесшего потери во время боевых действий.

На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, активно сотрудничавшие с оккупационными властями, выезжают на территорию РФ. С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах Николаевки Второй, Курдюмовки и Зайцево.

За сутки авиация ВСУ поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один состав боеприпасов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 5 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по 3 складам боеприпасов врага. Общие потери неприятеля уточняются.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.