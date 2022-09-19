По словам Алексея Арестовича, на востоке Харьковской области и на севере Донбасса сейчас гонка, что произойдет раньше: ВСУ расширят плацдарм на левому берегу реки Оскол и возьмут Лиман или россияне создадут там линию обороны.

Об этом советник Офиса президента сообщил Марку Фейгину.

"Но их там очень мало. Они не успевают создать линию обороны и ее некем заполнять. Там возможны большие дыры и прорывы украинских войск через эти дыры. А значит – обрушение всего севера Луганской области", – добавил он.

Ранее Арестович рассказал, как украинская армия продвигается в сторону левого берега Оскола на Харьковщине.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.