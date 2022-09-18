Подразделения ВСУ форсировали реку Оскол в районе города Купянска. Согласно данным управления стратегических коммуникаций ВСУ, Украина с 17 сентября взяла под контроль и левый берег Оскола.

Telegram-каналы публикуют видео и пишут, что украинская армия форсирует реку Оскол с правого берега на левый в районе Купянска.

Известно, что последнюю неделю, после отступления с большей части Харьковской области российских войск, армия РФ пытается создать новую линию обороны на левом берегу реки и водохранилища Оскол.

В тоже время, украинские и часть российских источников заявляют, что ВСУ уже зашли в восточную часть Купянска (находится на левом берегу Оскола).

Ранее мы рассказывали, что издание The New York Times написало, почему наступление на Донбассе будет для ВСУ более сложным, чем на Харьковщине.

Война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

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