В Сети появилось видео реакции некоторых жителей Изюма на представителей Офиса президента, которые приехали в город. Одна из жительниц ругается матом.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Также некоторые жительницы города на видео задаются вопросом, кто обстреливал город последние 5 месяцев (то есть, после того, как он был захвачен российской армией).

Судя по дискуссии, они намекают на то, что обстреливали город ВСУ. Отметим, что также утверждали все это время и россияне, но украинские власти это отрицали и говорили, что по городу стреляла армия РФ.

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