В "Укравтодоре" опубликовали маршрут для гражданских, по которому можно безопасно добраться из Харькова до деоккупированных Купянска, Изюма и Балаклеи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"С 11 сентября Служба автомобильных дорог в Харьковской области обследует освобожденные от оккупантов территории Харьковской области. В сверхсложных условиях вместе с пиротехниками ГосЧС дорожники оценивают нанесенный Россией ущерб дорожной инфраструктуре.

Завершаем разработку плана логистического соединения Харьковской области. Дорожная техника начала очищать дороги от обломков военной техники, боеприпасов и других следов войны", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" рассказали, что прежде всего восстанавливают транспортное сообщение в города Балаклея, Купянск и Изюм.

На графике – маршрут, по которому до этих населенных пунктов гражданские могут добраться из Харькова.

Просмотреть маршрут в навигаторе можно по ссылке.

Напомним, ранее полиция заявила, что в Балаклее нашли место пыток во время оккупации. "Страна" публикует рассказ жителя, пережившего плен.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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