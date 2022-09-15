Нацполиция Украины заявляет, что в Балаклее нашли место для пыток, которое было организовано в период оккупации города.

"Здесь были обнаружены документы солдат, которые захватили Балаклею. Сначала здесь базировался ОМОН из Тольятти, а затем представители так называемых "ЛДНР", - рассказал следователь Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Один из жителей Балаклеи Артём рассказал "Стране", что ему самому пришлось пережить плен и пытки.

Артём провёл в плену 45 дней. Молодого человека забрали после обыска в его квартире, когда узнали, что старший брат Артема военнослужащий.

"Первое время меня никто не трогал, только спрашивали, где брат служит и почему я не с ним. Поначалу меня не били и не пытали. Но я хорошо слышал крик других людей, тех кого пытали", - рассказывает парень.

Но затем, как говорит Артем, пытать начали и его.

"Мне дали в каждую руку по проводу и сказали, что если я их отпущу, то убьют меня. После чего начали задавать вопросы, что мне известно про украинских военных, которые остались в городе", - рассказывает Артём.

По его словам, его и ещё шесть человек держали в камере 1,5 на 3 м.

"Выбраться из плена удалось только после освобождения Балаклеи. Когда оккупанты начали отступать, они нас оставили закрытыми в камерах. Мы не сразу поняли, что произошло, но потом решили выбить окно, чтобы выбраться. Когда выбрался один, он открыл двери в других камерах", - рассказывает подробности своего освобождения Артём.

В камерах на стенах остались отметки - следы отсчета дней, которые пленные провели за решеткой.

Как писала "Страна", 10 сентября в освобожденной Балаклее состоялась церемония официального поднятия флага Украины. После этого "Киевстар" заявил о восстановлении мобильной связи в освобожденном городе, здесь возобновила работу "Новая почта", "Укрзализныця" запустила рельсовый автобус между Харьковом и Балаклеей.

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