На освобожденной территории Харьковской области под Балаклеей украинские военные обнаружили остатки российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в соцсетях.

"На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, возле Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)".

В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины, которое стремительно развилось в Харьковской области. Силы обороны освободили, в частности, Балаклею и Изюм. В некоторых местах вышли к границе с Россией.

Обломок Су-34

По данным замминистра обороны Анны Маляр, по состоянию на 13 сентября, общая площадь освобожденной от оккупации во время контрнаступления территории Харьковщины достигла 3,8 тыс. кв. км. Это более 300 населённых пунктов.

Ранее "Страна" писала, как ВСУ в Харьковской области сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

По данным британской разведки, РФ вывела из Харьковщины предназначенную на случай войны с НАТО армию, ее силы ослаблены

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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