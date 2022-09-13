В освобожденную Балаклею Харьковской области вернулся почтовый оператор "Нова почта". Там запустили мобильное отделение, пока это единственный пункт "Новой почты" в городе.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора в Фейсбуке.

Отделение будет работать ежедневно с 11:00 до 16:00.

Мобильные почтовые пункты не принимают наличку, оплатить отправление в Балаклее можно либо в онлайне, либо через фирменное приложение почтового оператора.

"До конца недели планируем открыть еще 14 отделений в освобожденных городах Харьковской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Киевстар" заявил о восстановлении мобильной связи в освобожденной Балаклее.

Также сообщалось, что "Укрпочта" планирует начать доставлять пенсии на освобожденные территории Харьковской области.

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