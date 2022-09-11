"Киевстар" заявил о восстановлении мобильной связи в недавно освобожденной Балаклее Харьковской области.

Об этом мобильный оператор написал в своих соцсетях.

Вчера ВСУ окончательно зачистили Балаклею. Сухопутные войска опубликовали видео, на котором генерал-полковник Александр Сырский, который, как сообщалось, руководит наступательной операцией в Харьковской области, выступил в центре освобожденной Балаклеи и заявил, что ВСУ завершили освобождение города, а впереди Купянск, Изюм и многие другие населенные пункты.

При этом удалось задержать при попытке бегства в "ЛНР" назначенного РФ "начальника полиции" Балаклеи.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.