Между Балаклеей и Харьковом с завтрашнего дня будет ходить рельсовый автобус.

Об этом сообщила Укрзализныця в своем Телеграмм-канале.

Рельсовый автобус будет отправляться ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывать в Балаклею в 08:55.

Из Балаклеи поезд отправляется в 09:15 и прибывает в Харьков в 11:10.

Также он будет отправляться ежедневно из Харькова в 15:50 и прибывать в Балаклею в 17:40.

А из Балаклеи будет отправляться в 18:00 и прибывать в Харьков в 19:55.

Остановки будут делаться на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.

Стоимость проезда из Харькова в Балаклею - 29 грн.

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщала о задержке поездов в связи с частичным отсутствием света в Харьковской области. Задерживались два поезда - из Харькова в Одессу и в Ивано-Франковск.

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