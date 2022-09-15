Появилось видео арсенала, который бросили российские войска РФ, отступая из Балаклеи Харьковской области.

Соответствующее видео публикуют телеграм-каналы.

Автор видео указывает, что на кадрах запечатлено вооружения россиян.

Напомним, 10 сентября в освобожденной Балаклее состоялась церемония официального поднятия флага Украины.

Также мы писали, что россияне сбежали из поселка Казачья Лопань в РФ.

Вместе с тем, по данным британской разведки, способы вывода российских войск в Харьковской области за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили, в то время как другие "бежали в явной панике".

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