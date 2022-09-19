В освобожденном Изюме Харьковской области, где до сих пор разбирают завалы домов, уничтоженных в марте, местные паблики публикуют видео разрушенного района у железнодорожного вокзала.

В административных зданиях уцелели лишь пластиковые рамы. В частном секторе есть следы разрушений от ракетных обстрелов и последующего возгорания. Многоквартирные дома стоят обугленные.

Некоторые видео - следствие ракетных "прилетов", которые снесли все постройки до основания. На кадрах от домов остался только фундамент и груда кирпичей.

Ранее местные паблики опубликовали видео с реакцией некоторых жителей Изюма на представителей Офиса президента, которые приехали в город. Одна из жительниц реагирует матом.

Также жительницы города на видео задаются вопросом, кто обстреливал город последние 5 месяцев (то есть, после того, как он был захвачен российской армией). Судя по дискуссии, они намекают на то, что обстреливали город ВСУ. Отметим, что также утверждали все это время и россияне, но украинские власти это отрицали и говорили, что по городу стреляла армия РФ.

В Кремле сегодня дали первый официальный комментарий по обвинениям в массовых убийствах в Изюме. Там назвали эти сообщения "враньем".

Напомним, Владимир Зеленский на прошлой неделе рассказал о массовых захоронениях в Изюме. Он сообщил, что есть доказательства зверств, которые совершили россияне, когда Изюм был под оккупацией. По информации украинских правоохранительных органов, в городе и его окрестностях найдены тела сотен людей. Некоторые со следами пыток.

Россия официально ранее эти обвинения не комментировала. Российские военные телеграмм-каналы утверждали, что массовые захоронения - это якобы могилы погибших украинских солдат, тела которых после боев находили и хоронили российские военные, а также могилы гражданских, погибших во время обстрелов города.

Также мы писали, что эксгумация в Изюме продлится еще две недели, там ищут новые захоронения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.