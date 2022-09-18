В освобожденном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел убитых оккупантами людей. Работа продлится еще почти две недели.

Об этом в эфире национального марафона 18 сентября сообщил городской глава Изюма Валерий Марченко.

Отмечается, что тела погибших на экспертизу везут в Харьков.

"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают похороненных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, поэтому их ищут", - добавил мэр Изюма.

По состоянию на 18 сентября в городе остаются до 15 тыс. жителей. Сейчас в Изюм возвращаются люди, которые ранее покинули свои дома.

Марченко заявил, что горожане в ближайшее время смогут получить гуманитарную помощь.

"С понедельника, 19 сентября, будут открываться мобильные офисы банков, где можно будет снять средства. Также с понедельника через почту планируем возобновить выдачу пенсий тем, кто получал ее через почту",- подытожил городской голова.

Ранее компания Maxar Technologies опубликовала у себя в Twitter спутниковые снимки места массового захоронения под Изюмом. На фото 1 и 2 можно заметить, как изменилось кладбище с марта по август. Видно, что за этот период там появилось больше раскопанной земли.

Кроме того, вчера глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

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