Компания Maxar Technologies опубликовала у себя в Twitter спутниковые снимки места массового захоронения под Изюмом.

На фото 1 и 2 можно заметить, как изменилось кладбище с марта по август. Видно, что за этот период там появилось больше раскопанной земли.

На третьем фото, как утверждается - передвижная артиллерийская батарея из 6 орудий.

На четвертом - два танка у края леса, к северу от кладбища (то есть там было присутствие российских войск).

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что среди эксгумированных в Изюме тел 99% с признаками насильственной смерти.

Ранее мы писали, что советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что разрушения, которые нанесли российские войска в Изюме сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.