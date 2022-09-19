В Кремле дали первый официальный комментарий по обвинениям в массовых убийствах в Изюме. Там назвали эти сообщения "враньем".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче, это вранье - и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Зеленский на прошлой неделе рассказал о массовых захоронениях в Изюме. Он сообщил, что есть доказательства зверств, которые совершили россияне, когда Изюм был под оккупацией. По информации украинских правоохранительных органов, в городе и его окрестностях найдены тела сотен людей. Некоторые со следами пыток.

Россия официально ранее эти обвинения не комментировала. Российские военные телеграмм-каналы утверждали, что массовые захоронения - это якобы могилы погибших украинских солдат, тела которых после боев находили и хоронили российские военные, а также могилы гражданских, погибших во время обстрелов города.

Также мы писали, что эксгумация в Изюме продлится еще две недели, там ищут новые захоронения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.