Арестович рассказал, как украинская армия продвигается в сторону левого берега Оскола на Харьковщине
Продвижение ВСУ идет в сторону левого берега реки Оскол в Харьковской области и в сторону Лимана Донецкой области.
Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.
По словам Арестовича, у ВСУ есть два плацдарма на левом берегу Оскола. Кроме того, украинские войска взяли несколько населенных пунктов по направлению к Лиману.
"Такими темпами в ближайшее время Лиман может влететь в окружение и быть взят, а дальше открывается оперативный простор до Сватово", - сказал Арестович.
Ранее Арестович сообщал о формировании новой линии фронта на востоке и озвучивал план освобождения Луганской области.
Между тем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.