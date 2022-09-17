Советник главы Офиса президента Алексей Арестович снова высказался о запрете выезда за границу мужчинам.

Об этом он сказал в программе Марка Фейгина.

"На фига воевать за волю, чтобы потом держать всех на цепи?!" - заявил Арестович.

"Этот вопрос обсуждается, но меня сильно колбасит от этого массового невыпускания… Невыпускание очень многих категорий, которое прискорбным образом сказывается на наших экономических способностях, благополучии населения, возможностях волонтеров", - добавил он.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект о возможности выезда мужчин за границу в военное время при условии оплаты гарантийного взноса.

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