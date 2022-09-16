Украинские студенты иностранных вузов, которые и ранее с трудом прорывались за границу, сейчас стали практически полностью невыездными.

На днях студентов массово стали заворачивать на пунктах пропуска. Как говорят наши источники, с 14 сентября выезд этой категории мужчин призывного возраста фактически поставили на стоп.

Хотя до этого Государственная пограничная служба обновила перечень документов и пояснила, как студентам выехать за кордон (то есть, подразумевалось, что сам выезд в принципе возможен). Также решить вопрос с выездом для учащихся иностранных вузов брались народные депутаты. Якобы, уже даже был готов текст соответствующего постановления Кабмина. Но его, вопреки ожиданиям, так пока и не приняли.

По соцсетям гуляет копия письма Минобразования, которое оно, якобы, разослало по странам ЕС с просьбой разрешить нашим студентам - мужчинам учится онлайн или дать отсрочку от учебы на год. В самом МОНе достоверность этого письма нам официально не подтвердили, но и не опровергли. Но то, что такой документ действительно есть, подтвердили наши источники в министерстве.

То есть, ситуация с выездом студентов становится практически патовой. Между тем, многие учащиеся бояться, что их уже вскоре начнут отчислять из зарубежных университетов за неявку.

Разбирались, почему студентам перекрыли кордон.

Граница на замке

О том, что студентам иностранных вузов крайне сложно выезжать за границу на учебу мы уже писали.

"С каждым месяцем ситуация только ухудшалась, а в последнее время прорывались вообще единицы, и то со скандалами, истериками и криками. Клиенты просто атакуют юристов с просьбой помочь им в вопросе выезда ребенка-студента за границу", — рассказал нам глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

С 14 сентября граница фактически вообще на замке.

"Еще утром были выезды студентов, а с обеда всех начали заворачивать. 15 сентября - такая же ситуация. Вроде поставили на стоп до прояснения позиции властей по этому вопросу - можно выпускать учащихся зарубежных вузов или нет. Изначально планировали решить этот вопрос в пользу студентов, но с сентября буквально хлынул поток "липовых" учащихся. Оперативно вычислить их не всегда возможно, поэтому пока решили не выпускать всех", — говорит наш источник, близкий к Государственной пограничной службе.

Тот факт, что ситуация с выездом студентов заметно усложнилась, нам подтверждают и юристы.

Об этом говорит, в частности, управляющая адвокатского бюро Анжела Василевская.

"Ситуация на границе со студентами патовая. С 15 сентября не пропускают даже с визами, ссылаясь на какой-то приказ "сверху", который в глаза никто не видел", - говорит она.

О том, что их разворачивают на границе, говорят и сами студенты.

"Сегодня был на границе в пункте "Краковец". Документы из университета Польши, оригиналы и нотариально заверенные копии, приписное, имею право на отсрочку. Отказ. Сказали, сейчас студентов вообще не выпускают, даже с визой. Хотя выпускали с визами еще 13 сентября. Письменный отказ: сказано, что не предоставил все необходимые документы, но каких именно не хватало, не сказали", - пишет один из студентов в Телеграм-чате Student abroad 2022/Ukraine.

"Прямо сейчас сын пытался пересечь границу через "Угрин". Были такие документы: виза, разрешение военкомата с записью в приписном, документ о зачислении в университет, квитанции об оплате, справка о деньгах на счете, медицинская страховка, доступ в личный кабинет студента. Поступил после 24 февраля. Возраст - 18 лет. На границе нормально общались, но "к сожалению", "ждите распоряжения". Посоветовали кидать письма руководству Госпогранслужбы", - пишет родители, сын которых также оказался невыездным.

И подобных историй - множество.

Студенты бояться, что их начнут отчислять за неявку на лекции. Впрочем, как пояснил нам преподаватель одного из вузов Вильнюса, на самом деле пока ситуация не критична. Во многих европейских университетах свободное посещение и на самом деле отчислить могут , только если завалить сессию. Но есть нюанс - к ней могут и не допустить, если, к примеру, не выполнены работы, пропущены часы практических занятий и пр. То есть, риски вылететь из вуза из-за того, что не смог в него добраться, для многих украинцев вполне реальны.

В ручном режиме

Мы обратились в Госпогранслужбу с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не получили.

Отметим, что в постановлении Кабмина, регламентирующем выезд мужчин призывного возраста за границу, указано, что такое право имеют учащиеся заграничных вузов и аспиранты. Изначально такую возможность прописали до тех, кто поступил учиться до начала войны - 24 февраля 2022 года. Что было понятно, ведь на тот момент новой вступительной кампании еще не проводили.

Затем Государственная пограничная служба выдала новые разъяснения - какие документы нужно предоставлять для выезда. Среди них были, в частности, подтверждение из вуза о зачислении на учебу и справка из военкомата об отсрочке от мобилизации. Но последнее слово оставалось за конкретным пограничником - если его что-то настораживало, он мог развернуть студента.

Не так давно появились новые инструкции от пограничной службы. В частности, перечислили список необходимых документов. Добавили следующие:

студенческий билет в бумажном виде

студенческую визу (хотя во многих странах она не нужна- Ред)

Помимо этого, сохранилось требование по предоставлению справки из вуза о зачислении и полученной в военкомате отсрочки по мобилизации.

Но появилось важное уточнение: к "получателям высшего образования", на которых распространялось разрешение на выезд, добавили формулировку "которые на время объявления мобилизации находились на территории Украины и не могли в установленном порядке выехать за пределы Украины для продолжения обучения". То есть, первокурсники автоматически стали "невыездными". Но на практике не выпускают и тех, кто учится уже давно.

На данный момент на сайте Госпогранслужбы, где содержится исчерпывающий перечень разных категорий выезжающих за границу граждан и алгоритмы - как им пересечь кордон, об иностранных студентах упоминания вообще убрали.

Есть раздел "Выезд студентов-мужчин", в пояснениям к которой жирным шрифтом отмечено, что "выезд не разрешается". Далее идет расшифровка, из которой становится понятно, что речь идет о студентах и аспирантах, который учатся в украинских вузах. А что с иностранными студентами - вообще непонятно.

Ростислав Кравец предоставил нам официальный ответ на запрос их адвокатского объединения от Госпогранслужбы

В котором, в частности, говорится: "получатели профильного предвысшего и высшего образования ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования, в соответствии с абзацем вторым части третьей статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу, однако не имеют права на пересечение государственных границ Украины". В ответе отмечается, что таким образом, даже полученная отсрочка от мобилизации не дает права выезда за границу.

Далее указано, что глава Госпогранслужбы принял решение позволить выезд студентам и аспирантам заграничных вузов "для дальнейшего продолжение учебы". То есть, саму возможность выезда в Госпогранслужбе признают.

"Но, оказывается, армия студентов у нас зависит от решения главы Госпогранслужбы, которое, отталкиваясь от формулировок этого ведомства, нарушает действующее законодательство.

"Это просто беззаконие в особо циничной форме. При этом, отмечу, любое ограничение на выезд даже в период военного положения, абсолютно незаконное. В законе о мобилизации запрет на пересечение границы вообще не оговорен, а указами президента или постановлениями Кабмина такие действия не регламентируются. Для выезда украинских граждан за границу, по действующему законодательству, нужен только заграничный паспорт. Могут не пропустить через пограничный пункт, если отсутствует документ, требуемый страной, куда следует наш гражданин (к примеру, виза). Но никаких студенческих билетов или справок из военкомата пограничники не могут требовать, а таа тем более проверять их на достоверность.

Кроме того, запрет на выезд прямо нарушает статью 2 протокола 4 Конвенции прав и основополагающих свобод граждан, которую ратифицировала Украина, и которой руководствуется ЕСПЧ. В ней указано, что граждане могут в любой момент покинуть любую страну, включая свою собственную. Думаю, в Европейский суд иски от наших мужчин посыплются пачками, если их станут отклонять суды отечественные. К слову, уже прошло подготовительное заседание по одному их таких исков, который мы подали от нашего клиента- студента иностранного вуза, не сумевшего выехать за границу на учебу. На 28 октября назначено заседания по сути. Изначально это дело планировалось рассматривать по упрощенной процедуре, но затем суд перевел на общую, так как решение коснется неограниченного количества граждан (другими словами, будет создан прецедент, на который затем могут ссылаться при рассмотрении похожих дел - Ред)", — рассказал нам Кравец.

"Из-за схем и мажоров"

Вопрос с выездом студентов еще в августе обещали решить нардепы. В частности, им вплотную занималась Юлия Гришина. Она утверждала, что удалось выработать общую позицию Минобороны и Кабмина. Также министр обороны Алексей Резников заявлял, что проект правительственного постановления о выезде студентов за границу уже готов и согласован Минобороны и МВД (в подчинении которого находится Госпогранслужба). Ожидалось, что это постановление примут к 1 сентября. Но за окном уже 16-е, а никаких новостей из Кабмина нет.

Вместо них появилось письмо Минобразования, адресованное, якобы, министерствам других стран, курирующим образование. В нем говорится, что в соответствии с украинским законодательством во время военного положения временно ограничен выезд за границу мужчин возрастом от 18 до 60 лет. В эту категорию попали и студенты, которые учатся в заграничных учебных заведениях, и сейчас не могут выехать за пределы страны. Далее следует просьба предоставить нашим студентам возможность учиться онлайн или дать отсрочку на год "с сохранением финансовым условий обучения и сделанные ранее взносов".

Наличие такого письма под номером 1/10355-22 от 7 сентября 2022 года подтвердил юрист в сфере образования Андрей Черных (его считают близким к МОН). "Перевод этого письма и рассылку по министерствам других государств делал МИД", - говорит Черных. Впрочем, в базе МОН такого документа нет. Официально его наличие в министерстве нам также не подтвердили (но и не опровергли).

Как говорит наш источник в Кабмине, вопрос со студентами поставили на стоп по двум причинам. Первая — резкое увеличение "липовых" студентов, которые пытаются выехать за границу, хотя по факту не являются учащимися. У пограничников уже есть черный список вузов, которые, как подозревается, "торгую корочками". Но перечень постоянно меняется, поэтому пограничники оперативно не могут вычислять правонарушителей. Из -за этого решили притормозить всех.

Вторая причина - якобы, не совсем понятная реакция общественности на выезд студентов иностранных вузов. "Это как с постановлением по выезду мужчин за 200 тысяч, которое должно было действовать с 1 сентября. Но люди массово стали возмущаться, что границы у нас открываются только для богатых, и это постановление так и не показали никому - отложили в долгий ящик. По студентам похожая история - все знают, что выезжают "студенты", которым за 40, и которые просто покупают документы. Плюс - "мажоры", дети состоятельных граждан, чиновников, которых те пристроили учится подальше от войны", - говорит наш источник. Впрочем, по его словам, "в правительстве ищут решение этого вопроса".

Отметим, что в профильной среде гуляют самые разные версии, в том числе, "ректорского лобби" - якобы, запрет на выезд студентов продвигают отечественные вузы, которые боятся остаться без студентов и бюджетных средств. Дело в том, что многие студенты, которые поступали в этом году, для подстраховки подавали документы и в украинские, и в европейские учебные заведения. Понятно, что, поступив в заграничный вуз, от украинского отказываются, что и вызвало панику среди ректоров.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что премьер-министр Украины Шмыгаль не подписал постановление о выезде военнообязанных мужчин в зарубежные командировки.

Кроме того, мы сообщали, что по данным Госпогранслужбы, почти 4 млн грн взяток предложили мужчины пограничникам за выезд из Украины с начала войны.